Умерла звезда сериала 'Беверли-Хиллз 90210' Шеннен Доэрти

Актрисе было 53 года.

Умерла актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Все женщины ведьмы". Ей было 53 года.

Напомним, в 2015 году актрисе поставили диагноз рак груди и все эти годы она боролась с тяжелым недугом.

"С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. 13 июля она проиграла битву с раком после многих лет борьбы", - заявила представитель актрисы Лесли Слоан, пишет Variety.

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Кто такая Шеннен Доэрти

Доэрти прославилась в 1990 году благодаря роли Бренды Уолш в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Доэрти сыграла в 111 сериях, а затем ушла из проекта в конце четвертого сезона на фоне разногласиях с другими актерами.

После ухода из этого сериала, Доэрти нашла себя во "Всех женщинах ведьмах". Она сыграла старшую из трех сестер, Прю Холливелл, вместе с Алиссой Милано и Холли Мари Комбс.

Доэрти родилась в Мемфисе, но еще в детстве переехала с семьей в Лос-Анджелес и начала карьеру в 10 лет с роли в сериале "Отец Мерфи". Майкл Лэндон увидел ее в сериале и в 11 лет взял на роль Дженни Уайлдер в "Маленьком домике в прерии".

В художественных фильмах она появилась в "Хезерс", а также в "Девочки просто хотят повеселиться". Среди других ее фильмов - "Северный берег" и "Ривердейл".

В феврале 2015 года у Доэрти диагностировали рак груди, а в 2017 году она заявила, что находится в стадии ремиссии. Но в 2019 году рак вернулся.

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