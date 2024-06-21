Актриса требует финансовой помощи.

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" актриса Шеннен Доэрти, которая уже несколько лет борется с раком, подала в суд на экс-супруга Курта Исвариенко. Об этом пишет издание Page Six.

52-летняя женщина подчеркнула, что хочет, чтобы бывший финансово поддерживал ее на фоне развода и ее длительного лечения, на которое ушло много денег. Речь идет о ежемесячных алиментах в размере более 15 300 долларов (примерно 619 тысяч гривень).

"Сегодня практически весь доход, который я зарабатываю - это остаточная прибыль от работы, которую я выполняла до замужества. Просто неправильно, что Курт продолжает жить своей жизнью и уклоняться от обязанностей перед своей умирающей женой более 11 лет. Он надеется, что я умру до того, как он будет обязан платить мне", - сказала Доэрти.

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Актриса просит суд обязать также Исвариенко покрыть все ее судебные расходы и услуги адвоката.

"Доход Курта значительно больше моего, но он отказался предоставить базовую информацию о своем доходе за 2023 год. Соответственно, мои адвокаты подадут ходатайство о принудительном получении этой информации", - добавила Шеннен.

Интересно, что юрист Курта не согласен с обвинениями актрисы. Он отметил, что его подопечный якобы предложил Доэрти сделку, которую она не одобрила.

"Курт не ждет, пока Шеннен умрет. Он хочет лучшего для нее и хочет, чтобы они смогли оставить это дело позади и двигаться дальше", - сказал юрист.

Что известно о болезни Шеннен Доэрти

В марте 2015 года врачи диагностировали у Шеннен Доэрти онкологическое заболевание молочной железы. Через два года звезда готовилась к последней операции в надежде на выздоровление. Женщине удалили молочную железу, а затем она прошла курс химиотерапии. Однако в начале 2020 года после длительного лечения болезнь вернулась.

Что касается ее личной жизни, то в конце 2023 года стало известно, что после 14 лет брака Доэрти разводится с мужем.

Причиной такого решения стала его измена. Оказалось, что с любовницей он был в отношениях 2 года.

Напомним, ранее актриса Шеннен Доэрти решилась на отчаянный поступок.

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