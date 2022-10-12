Никита Пресняков пешком пересек границу.

Внук российской звезды Аллы Пугачевой - Никита Пресняков - сбежал из РФ, чтобы его не мобилизировали на войну в Украине. Сообщается, что он пешком пересек границу на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой.

РосСМИ отмечают, что Никита Пресняков сбежал из России еще 24 сентября. У него есть гражданство Литвы, поэтому он без проблем пересек границу и оказался за пределами Российской Федерации.

Отметим, ранее пророссийский депутат Роман Худяков выступил с заявлением о том, что после отъезда Пугачевой из страны, ее внуков нужно привлечь к обороне РФ и послать на войну. Видимо, Пресняков поддерживает позицию своей звездной бабушки и ее супруга Максима Галкина, поэтому не хочет ехать в Украину убивать мирное население.

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Так, он вместе со своей мамой Кристиной Орбакайте решился уехать в Америку. При этом сама певица еще планирует вернуться в Москву, а о планах Преснякова ничего неизвестно.

Стоит отметить, что и сама Алла Пугачева во второй раз уехала из России. Ее подруга рассказала, что детей Примадонны начали травить в школе, поэтому она вместе с ними уехали в Израиль, где уже получила израильский паспорт.

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