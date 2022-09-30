Паспорт был выдан еще в мае 2022 года.

Российская певица Алла Пугачева еще в мае 2022 года получила паспорт гражданина Израиля. Документ будет действителен до следующего года.

Об этом сообщает "Телеграф".

Ранее уже ходили слухи о том, что Пугачева - обладательница израильского паспорта, но доказательств тому не было. А сейчас эту информацию подтвердили изданию источники из пограничных служб.

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Отметим, Алла Пугачева еще в начале полномасштабного российского вторжения вместе с мужем и детьми уехала в Израиль. Накануне 1 сентября звезда вернулась в Россию и даже отправила детей в школу. А вот Максим Галкин остался за границей. К тому же недавно его назвали "иноагентом" России.

Вчера, 29 сентября, стало известно, что Пугачева экстренно собрала детей и вновь покинула Россию. Вероятно, она это сделала после того, как встала на защиту Галкина и попросила власти РФ и ее внести в список "иноагентов".

Кроме того, депутат Госдумы РФ Роман Худяков пригрозил отправить внуков Аллы Пугачевой на войну в Украине. А все потому, что сама Примадонна осуждает преступный режим Кремля.

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