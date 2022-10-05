По словам Любовь Аксеновой, в школе начали травить детей Примадонны.

Подруга российской певицы Аллы Пугачевой рассказала, что Примадонна во второй раз уехала из России ради своих детей, так как в школе их начали травить из-за поддержки звездной родительницы своего супруга Максима Галкина, который в свою очередь осуждает преступный режим Кремля.

Об этом сказала подруга Пугачевой Любовь Аксенова в комментарии News.ru.

По ее словам, двойняшек Лизу и Гарри в школе доставали вопросами об отце Максиме Галкине и его позиции по войне в Украине. Чтобы уберечь своих детей, Алла Борисовна решилась переехать с ними в Израиль, и, кажется, с концами.

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"Дети, для которых она хотела покоя. Ведь они пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, травить. "А где твой папа, а что?" Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут. А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и все понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, волнуются", – рассказала Аксенова.

Алла Пугачева во второй раз покинула Россию

29 сентября Аллу Пугачеву вместе с детьми заметили в аэропорту Внуково. СМИ сообщили, что звезда улетела в Израиль без обратного билета. Более того, Примадонна уже получила израильский паспорт, который будет действителен до следующего года.

Также известно, что Пугачева и Галкин решили разорвать все связи с Россией. Она выставили на продажу свой замок в селе Грязь.

После отъезда Примадонны, к ней в очередной раз обратились со здания телецентра Останкино. Как пишут росСМИ, там транслировали фразу: "Алла, так нах*я ты вообще приезжала?" Это напрямую связано с недавними событиями, когда перед началом учебного года певица с детьми вернулись в свой особняк в деревне Грязь, а в конце сентября уехала оттуда.

После этого Алла Борисовна заявила, что россияне всегда были холопами, а сейчас стали рабами.

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