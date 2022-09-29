В России хотят вручить повестки внукам Примадонны.

Депутат Госдумы РФ Роман Худяков пригрозил отправить внуков Аллы Пугачевой на войну в Украине. А все потому, что сама Примадонна осуждает преступный режим Кремля и даже поппросила внести ее в список "иноагентов" России.

Так, Худяков в своем Telegram-канале написал, что Дени Байсаров имеет военно-учетную специальность, поэтому он должен получить повестку и отправиться в Украину на войну.

Та же участь, по словам депутата, ждет и Никиту Преснякова. Худяков отметил, что даже парни из "элитных" семей должны воевать.

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"Повестки должны быть вручены всем, кто подпадает под частичную мобилизацию – без исключения. За внуков Пугачевой, выступившей коллаборационистом, кто служить пойдет?! Ребята из "простых" семей? Так не выйдет!" – написал Худяков.

Позиция Аллы Пугачевой по войне в Украине

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Алла Пугачева с мужем Максимом Галкины и детьми уехала в Израиль. Там шоумен выступал на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Хоть Примадонна и молчит о войне, она всячески поддерживает своего супруга. После того как Минюст РФ назвал российского комика Максима Галкина "иноагентом", Алла Пугачева призвала власть РФ и ее записать в эти ряды. Теперь из-за этого поста ее проверят на предмет дискредитации армии РФ.

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