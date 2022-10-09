Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в Америке.

Дочь и внук российской певицы Аллы Пугачевой уехали из страны-агрессора. Сейчас Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в Америке, однако мама молодого человека еще планирует вернуться в Москву.

Источник в комментарии "Стархит" рассказал, что Никита уехал из РФ еще две недели назад. Своим отъездом он сорвал ряд спектаклей.

"Орбакайте сейчас тоже в Америке, куда летает регулярно, так как там находятся дочь Клавдия и муж. Должна была недавно вернуться, но решила сделать это позже, так как у нее отменился спектакль 11 октября в театре "Современник", в котором она играет с Кириллом Сафоновым. По слухам, актер улетел в Израиль", - сообщили изданию источники. Видео дня

Напомним, на днях пророссийский депутат Роман Худяков выступил с заявлением о том, что после отъезда Пугачевой из страны, ее внуков нужно привлечь к обороне РФ и послать на войну.

Позже в росСМИ начала распространяться информация о том, что Никиту Преснякова таки мобилизировали. Но он назвал эту новость фейком. Больше никаких деталей молодой человек не сообщил.

К тому же недавно и сама Алла Пугачева во второй раз уехала из России. Ее подруга рассказала, что детей Примадонны начали травить в школе, поэтому она вместе с ними уехали в Израиль, где уже получила израильский паспорт.

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