Женщина до сих пор выглядит очень привлекательно.

19 марта легендарной украинской писательнице Лине Костенко исполнилось 94 года. В такой день ее решил поздравить поэт Иван Малкович.

Он приехал в гости к Костенко и вручил ей пакет с подарком, а также красивенную орхидею.

Костенко встретила своего друга в длинной юбке и синей кофте, а на шею она повязала платок. Стоит отметить, чо в свои годы писательница до сих пор ухаживает за собой и старается выглядеть привлекательно.

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Например, она нанесла легкий макияж, а роскошные седые кудри распустила. Малкович, в свою очередь, был одет в костюм.

Как отреагировали пользователи сети

"Невероятная Лина. Наша совесть, вера и надежда"

"Искренне поздравляю Лину! Спасибо за стихи, которые согревают и поддерживают"

"Какие прекрасные. Многая лита"

"Спасибо, что вы есть, что вдохновляете, оберегаете, душу наизнанку выворачиваете, чтобы не была в трясине. Хочу, чтобы вы жили все время! Чтобы напоминали нам, какими мы должны быть"

Напомним, ранее известная британская актриса трогательно прочла стихотворение Лины Костенко.

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