Причины и обстоятельства смерти женщины неизвестны.

Мать голливудского актера Сильвестра Сталлоне скончалась в возрасте 98 лет.

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Об этом сообщает TMZ.

Точные обстоятельства ее смерти пока неизвестны.

Её предки по отцовской линии в 1888 иммигрировали в США из Одессы.

Жаклик (Джеки) Сталлоне была астрологом, танцовщицей и даже промоутером женской борьбы. У нее была собственная горячая линия для экстрасенсов.

Несмотря на возраст, Жаклин продолжала участвовать в общественной жизни.

У Джеки остались двое сыновей, а также несколько внуков.

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Перевод: Екатерина Лиманская