Мать Сталлоне умерла в возрасте 98 лет / фото instagram.com/officialjackiestallone
Мать голливудского актера Сильвестра Сталлоне скончалась в возрасте 98 лет.
Читайте такжеУмер актер "Папиных дочек"
Об этом сообщает TMZ.
Точные обстоятельства ее смерти пока неизвестны.
Её предки по отцовской линии в 1888 иммигрировали в США из Одессы.
Жаклик (Джеки) Сталлоне была астрологом, танцовщицей и даже промоутером женской борьбы. У нее была собственная горячая линия для экстрасенсов.
Несмотря на возраст, Жаклин продолжала участвовать в общественной жизни.
У Джеки остались двое сыновей, а также несколько внуков.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Умер актер Брайан Деннехи, известный по фильму "Рэмбо"
- Сталлоне проговорился о работе над сиквелом культового боевика "Разрушитель"
- Документалка "40 лет Рокки: Рождение классики" со Сталлоне выйдет онлайн
- В США погиб голливудский продюсер Стив Бинг
- Сталоне работает над режиссерской версией "Рокки IV"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram