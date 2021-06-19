В своей книге Роберт Лейси цитирует придворного Кенсингтонского дворца: "Меган изображала себя жертвой, но сама при этом занималась травлей".

Еще в 2018 году Меган Маркл рассорила принцев Уильяма и Гарри.

Об этом говорится в новой книге королевского эксперта и писателя Роберта Лейси "Битва братьев", пишет НВ со ссылкой на DailyMail.

Лейси отмечает, что принц Уильям давно подозревал, что Меган Маркл "враждебно" относится к королевской системе и с самого начала хотела покинуть дворец, чтобы вернуться в США.

"Уильям подозревал, что Меган изначально была враждебно настроена по отношению к королевской системе. Она с самого начала планировала покинуть королевскую семьи и вернуться в Америку. Кейт Миддлтон всегда опасалась Меган, а Уильям ощущал себя преданным. Он боялся, что Маркл украдет у него младшего брата. Он был вынужден поставить монархию выше своего брата и перестал считать своим долгом защищать Гарри", - отметил инсайдер.

В марте 2021 года Маркл уличили в буллинге и травле подчиненных. Причиной скандала стало расследование, опубликованное изданием The Times. Оно было начато, когда, после ухода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи, посыпались жалобы от персонала в буллинге со стороны герцогини. В 2018 жалобу написал бывший секретарь семьи Сассекских, Джейсон Кнауф.

В своей книге Лейси цитирует придворного Кенсингтонского дворца: "Меган изображала себя жертвой, но сама при этом занималась травлей. Придворные были подавлены ее хамским отношением. Они считали ее законченной и самовлюбленной социопаткой".

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Как выяснилось, принц Уильям тогда встал на защиту придворных.

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

В интервью Опре Уинфри Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

Британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских.

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Автор: Александр Топчий