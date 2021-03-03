Некоторые экс-сотрудники Букингемского дворца пожаловались на эмоциональную жестокость герцогини.

Супруга принца Гарри Меган Маркл опровергла выдвинутые бывшими сотрудниками обвинения в травле, которые на днях прозвучали в британской прессе.

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл могут потерять оставшиеся привилегии из-за интервьюГерцогиня Сассекская называет появление этих слухов спланированной кампанией перед выходом их с принцем Гарри откровенного интервью о причинах ухода из королевской семьи.

Недавно издание The Times выпустило статью со ссылкой на источники в Букингемском дворце, которые рассказали, что герцогиня, еще будучи старшим членом королевской семьи, издевалась над своими сотрудниками. Меган обвинили в эмоциональной жестокости и манипуляциях. Якобы она часто доводила сотрудников до слез, а двоих помощников уволила. Наибольшей травле подвергались молодые женщины.

Одним из тех, кто не сработался с Меган, был бывший секретарь по коммуникациям герцогов Сассекских Джейсон Кнауф. Как пишет газета, после ухода с должности в 2018 году Кнауф подал жалобу на герцогиню, чтобы защитить других сотрудников от ее нападок. При этом принц Гарри умолял его не делать этого.

Представитель герцогов назвал эти заявления «вводящей в заблуждение и губительной дезинформацией». По его словам, это просчитанная клеветническая кампания, цель которой — подорвать репутацию Меган Маркл накануне выхода большого интервью, которое она и принц Гарри дали телеведущей Опре Уинфри, передает popcornnews.

«Герцогиня опечалена этими нападками на себя, особенно учитывая то, что она сама подвергалась травле и всегда поддерживала тех, кто испытал боль», — сказал представитель герцогов.

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Автор: УНИАН