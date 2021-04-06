Журналист не уточнил, что именно было неправдой в словах Маркл, однако отметил, что герцогиня и ее супруг навсегда потеряли его доверие.

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган заявил, что Меган Маркл намеренно выставила себя жертвой в интервью Опре Уинфри. Он добавил, что как минимум 17 утверждений герцогини Сассекской являются либо полностью ложными, либо преувеличенными, либо недоказуемыми.

Как пишет Daily Mail, по словам инсайдеров, Морган не уточнил, что именно было неправдой в словах Маркл, однако отметил, что герцогиня и ее супруг навсегда потеряли его доверие.

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"Я не понимаю, почему я должен верить людям, которые не говорят правду. Все это было клеветой в адрес королевской семьи и моей страны", – сказал телеведущий.

Как отмечают инсайдеры, ранее действительно некоторые из тезисов, выдвигавшихся Маркл в интервью, были опровергнуты. Как выяснилось, Меган солгала Уинфри, утверждая, что уже была женой Гарри, когда шла к алтарю в часовне Святого Георгия. Архиепископ Кентерберийский опроверг ее заявление.

Герцогиня возмущалась тем, что ее сына Арчи лишили королевского титула. Но согласно протоколу, только дети прямого наследника на престол могут иметь право на титулы.

Маркл также жаловалась, что ее не выпускали из дворца. Однако герцогиня уезжала в частные поездки, в том числе в Нью-Йорк на baby shower.

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В интервью Опре Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

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Автор: Виктория Гордиенко