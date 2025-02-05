Женщина должна была зарабатывать 70% с прослушиваний песен звезды, но эти средства она не получала.

Сооснователь музыкального лейбла Moon Records, который обманул жену покойного артиста Кузьмы Скрябина, объявлен в розыск. Как известно, продюсерский центр должен был выплатить Светлане Бабийчук 1,5 миллиона гривен за прослушивание песен исполнителя, но решил "кинуть" вдову.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, основатели лейбла специально занижали количество прослушиваний певца на стриминговых платформах, чтобы не выплачивать всю сумму его жене. Издание OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники указывает, что махинации проводил Андрей Пасечник, который является соучредителем Moon Records.

"Следствием установлено, что после трагической смерти известного украинского артиста все авторские права на его творчество перешли к его жене. Она создала компанию с названием, совпадающим с его сценическим псевдонимом, чтобы управлять этими правами", - говорится в заявлении Офиса Генпрокурора.

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Как известно, Бабийчук заключила соглашение с продюсерским центром. Согласно ему она должна была зарабатывать 70% на прослушиваниях композиций Скрябина, а 30% доставалось бы лейблу. Однако женщину обманули, и она не получала своих средств.

Ранее директору Moon Records Татьяне Корчемахе также вручили подозрение, а сейчас Офис Генпрокурора передал обвинительный акт в суд, где для нее будет избрано наказание. Женщину подозревают в подделке документов и мошенничестве в крупных размерах. Ей грозит до двенадцати лет за решеткой.

Следовательно, в результате незаконных действий руководства продюсерского центра Светлану обманули на 1,5 миллиона гривен. Более того, по данным следствия, от нее также скрыли то, что соучастники использовали иностранную компанию, которую контролировал один из основателей лейбла. Сам Пасечник отрицает свою вину и отвергает обвинения.

Напомним, ранее дочь Кузьмы Скрябина показала могилу отца и обратилась к нему. Артиста не стало 2 февраля 2015 года. Он погиб в автокатастрофе на Днепропетровщине. Его автомобиль столкнулся с молоковозом.

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