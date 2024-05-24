Артистка также презентовала клип к песне, в котором похвасталась беременным животиком.

Известная украинская певица Джамала представила 24 мая новую песню о любви "Люблю". Также артиста презентовала клип к ней.

Исполнительница призналась, что начала записывать песню, когда была в положении. В клипе артистка показала свой беременный животик и предстала в нежном образе среди цветов.

"Эта песня адресована всем тем, кто верит в любовь во всех ее проявлениях: будь то любовь к мужу или к ребенку. В этой работе я такая, какая я есть сейчас. В этом волшебном моменте: настоящая, вдохновленная, полная любви. И хочу поделиться этими ощущениями с вами. Это моя ода жизни, любви, продолжению и борьбе", - написала под видео Джамала.

Режиссером клипа стал Павел Буряк. Как он рассказал, с первого взгляда видео может показаться простым, но в то же время оно глубокое и насыщенное символизмом. Режиссер пытался показать чувственность Джамалы.

"В видео мы хотели воспроизвести слова песни, перенести музыкальный ритм на видео с помощью нескольких сюжетных линий. И мне кажется, что это удалось, хотелось показать, как меняется пространство, в зависимости от движения героев - от светлого к темному, от замкнутого к более открытому, а также совместить это с нежностью Jamala через образы и сет с цветами. Через этот монументализм фигуры, который есть у Джамалы, где она как женщина, как мать, как жена, как определенная яркая героиня нашего времени, страны, она транслирует такие мысли", - рассказал Павел.

Реакция поклонников на новую песню

"Очень аутентично, легко и наполнено смыслом, думаю, что это произведение будет звучать еще десятки раз с моего телефона"

"Такая легкость, приятность и душа улыбается. Песня и клип чудесные!"

"Очень тепло и спокойно на душе после прослушивания. Почему-то представила под конец видео, как будет приятно вашему будущему ребенку увидеть эту работу, когда он подрастет"

Напомним, ранее Джамала ответила, когда планирует выступить в родном Крыму.

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