Ведущий с семьей отдыхает на острове Крит.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк в Греции поужинали с российским певцом Филиппом Киркоровым, которому запретили въезд в Украину.

Фото и видео они опубликовали в сторис в Instagram.

Известно, что Остапчук с семьей отдыхает на острове Крит.

На одном из снимков ведущий поблагодарил Киркорова за "теплый и дружный вечер".

Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину: подробности

Читайте такжеЛобода анонсировала "большой концерт" на стадионе в Киеве (видео)Российский певец и народный артист Украины Филипп Киркоров на протяжении трех лет не сможет попасть на украинскую территорию.

СБУ внесла Киркорова в "черный список".

Внесенные в этот перечень люди не имеют права въезжать в Украину. Певец сказал, что такое решение является глупостью.

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Автор: Катерина Шварц