Певица вернулась с отдыха в Дубае.

Эпатажная украинская певица MARUV после отдыха в Дубае анонсировала сразу несколько премьер.

Соответствующее объявление исполнительница разместила в своем Instagram, опубликовав пару ярких фото в купальнике.

"Отдыхать всегда хорошо! Но я врываюсь в новый рабочий год! Поэтому в следующем месяце вас ждёт премьера от Sharlotta Ututu, и совсем скоро танцевальный трек от MARUV. Ждете?" – поинтересовалась певица в подписи к фото.

"Ура! Очень ждем новых треков от Maruv. Надеюсь, вы хорошо отдохнули и с позитивом и новыми творческими силами", "От такой красотки всегда ждем неожиданностей", – отреагировали подписчики.

Другие пользователи восхитились красотой исполнительницы и разразились комплиментами в комментариях, а кое-кто ее не узнал:

"Современная богиня любви и красоты Афродита выходит из пены морской на берег морской! Красота необыкновенная!", "Анечка, красотка! Ноги вау", "Такая солнечная, такая роскошная, вы невероятная! Потрясающая фигура", "В обычном купальнике без латекса не узнать".

Читайте также"Они и вас кинут": MARUV рассказала, как ее "развели" в России на 60 тысяч евроНапомним, на днях в СМИ просочились слухи о том, что MARUV беременна.

До этого певица записывала на видео, как вместе с мужем отдыхает в Дубае.

Вас также могут заинтересовать новости: