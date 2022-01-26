Недавно певица объявила о перерыве в творческой карьере.

Недавно украинская певица MARUV заявила, что устала от творческой деятельности, поэтому берет паузу. В связи с этим в сети появились слухи о беременности звезды.

Сама певица пока не комментирует слухи об интересном положении, но вот инсайдер в комментарии изданию Clutch уверил, что в семье артистки грядет пополнение.

По его словам, MARUV находится на последних сроках беременности. При этом звездная семья пока держит это в секрете. Кроме того, в своих социальных сетях певица периодически публикует фотографии в купальниках. На них округлившийся животик не заметен.

Читайте такжеРегину Тодоренко "разнесли" за "целлюлитное" фотоОтметим, MARUV замужем за Александром Корсуном, который к тому же является ее PR-менеджером.

Напомним, ранее MARUV с обгоревшим лицом без макияжа показала "экстремальный" отдых с мужем.

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