Фанаты Путина отправились, как утверждается, практически "на передовую".

Фанатка Путина Юлия Чичерина, которая поддерживает агрессию диктатора и полномасштабную войну РФ против Украины, спела для оккупантов. К ней присоединился скандальный солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, который тоже является путинистом.

Как сообщили росСМИ, Чичерина и Самойлов выступали практически "на передовой" во временно оккупированной Луганской области. Они пели прямо в лесу, для съемок пропагандистского сюжета туда "согнали" боевиков.

Чичерина выглядела очень странно. Она дергала ногами, а ее мимика менялась каждую секунду. А Самойлов предложил оккупантам "расслабить булки" и весело прихлопывал.

Видео дня

Судя по видео, оккупанты не сильно и радовались выступлению путинистов. Рашисты проявляли мало активности. Едва ли им удалось "расслабиться", как этого хотел Самойлов.

После этого Чичерина выкатила в своем Telegram пост, в котором заявила, что украинцы якобы будут "строить для РФ дорогу в Китай". Впрочем, воспринимать всерьез слова путинистки, которая, по слухам, чрезмерно увлекается запрещенными веществами, точно не стоит.

Выступление Чичериной и Самойлова не оценили даже россияне. В комментариях под видео, которые уже "разлетелись" в сети, многие пишут, что Чичерину и Самойлова уже сильно "поплавило". Также пользователи обратили внимание на странное поведение путинистов и отметили, что они слишком увлеклись попытками стать любимчиками кровавого диктатора.

Напомним, ранее Чичерина уже отличилась скандальным заявлением. В мае она заявила, что РФ - это "мощная машина", которая якобы может захватить всю Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: