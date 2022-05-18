Российская певица назвала РФ "мощной машиной".

Российская певица Юлия Чичерина, которая воюет на стороне непризнанной республики "ДНР" рассказала, что РФ - это "мощная машина", которая может захватить всю Европу. Об этом стало известно из ее видеообращения, опубликованного в социальных сетях.

На видео женщина спросила у Чичериной: "Где, по твоему мнению, должны остановиться российские военные?". Фанатка путина ответила, что с завоеванием они должны идти до Атлантического берега.

"Остановиться с завоеванием? Ну... Сейчас такая обстановка, что и Финляндия, и Швеция хотят в НАТО. Я думаю, что мы остановимся на каком-то берегу. Желательно, на Атлантическом. Машина мощная. Ее сложно остановить. Она уже запущена. Мы готовы идти до конца!", - сказала певица.

Напомним, ранее Юлии Чичериной объявили подозрение за надругательство над украинским флагом.

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