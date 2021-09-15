Суд отказался смягчить приговор артисту.

Адвокат осужденного за смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал, как артисту живется в заключении. По его словам, актер пользуется там большим уважением, его называют "дядя Миша".

Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Отмечается, что Ефремов не обделен вниманием близких. К нему раз в три месяца приезжает жена, друзья тоже не забывают. За все время заключения его посетили Сергей Гармаш, Гарик Сукачев и Никита Высоцкий.

"Артист привлекается к работе (вшивал молнии в защитные костюмы) и участвует в культурной деятельности. Например, он помог организовать чемпионат по бильярду. За столь образцовое поведение успел получить три поощрения", – рассказал адвокат.

"Он сопли не распускает, характер у него железный стал", – добавил Хархорин

Читайте также"Вонзив в себя бухла кинжал": Сергей Шнуров посвятил Ефремову стих15 августа суд рассматривал кассационную жалобу Ефремова на приговор. Защита актера в очередной раз попыталась уменьшить ему наказание, но суд оставил приговор без изменений. Не помогло обращение Ефремова к суду, в котором он рассказал о проблемах в жизни:

"Моя жизнь дала трещину в 2019 году. Сначала умерла моя мама, а в конце декабря не стало моей театральной мамы – Галины Волчек. Я всего этого не выдержал, стал пить. Трагедия произошла по моей вине…".

По словам актера, такой большой срок ему не отсидеть из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что в колонии у него обострилась астма.

За что судили Ефремова: подробности

8 сентября 2020 года пресненский суд Москвы приговорил актёра Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

Актера признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека. Столкновение двух автомобилей, одним из которых управлял Ефремов, произошло в Москве 8 июня 2020 года. Водитель второго автомобиля погиб. В момент ДТП артист был пьян.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц