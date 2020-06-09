"Скорее мычал, чем говорил": появились подробности допроса виновного в смертельном ДТП в Москве актера Ефремова

Следователь на протяжении ночи безуспешно пытался взять у Ефремова показания, поскольку тот "с трудом выражал свои мысли и скорее мычал, чем говорил".

Российский актер Михаил Ефремов после ДТП признал себя виновным.

Об этом адвокат актера сообщил агентству РИА Новости.

Кроме того, российский "Пятый канал" раскрыл подробности первого после аварии допроса Ефремова. Актер не смог пояснить, откуда ехал на машине и находился ли с ним кто-либо еще.

Читайте такжеУстроивший смертельное ДТП в центре Москвы актер Ефремов был мертвецки пьян - ему грозит 12 лет колонии

Отмечается, что после задержания и медицинского освидетельствования артиста доставили в отделение полиции. Следователь на протяжении ночи безуспешно пытался взять у Ефремова показания, поскольку тот "с трудом выражал свои мысли и скорее мычал, чем говорил", и не мог вспомнить подробности ДТП. Актера отпустили под подписку о невыезде, чтобы дать прийти в себя и проспаться.

Во вторник Ефремов должен вернуться в полицию и дать показания.

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

Актеру грозит 12 лет колонии.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram