цей матеріал доступний українською

"Скорее мычал, чем говорил": появились подробности допроса виновного в смертельном ДТП в Москве актера Ефремова

11:57, 09 июня 2020
Звезды
1341 0
Во вторник Ефремов должен вернуться в полицию и дать показания / Фото: r_memel / Twitter

Об этом адвокат актера сообщил агентству РИА Новости.

Кроме того, российский "Пятый канал" раскрыл подробности первого после аварии допроса Ефремова. Актер не смог пояснить, откуда ехал на машине и находился ли с ним кто-либо еще. 

Читайте такжеУстроивший смертельное ДТП в центре Москвы актер Ефремов был мертвецки пьян - ему грозит 12 лет колонии

Отмечается, что после задержания и медицинского освидетельствования артиста доставили в отделение полиции. Следователь на протяжении ночи безуспешно пытался взять у Ефремова показания, поскольку тот "с трудом выражал свои мысли и скорее мычал, чем говорил", и не мог вспомнить подробности ДТП. Актера отпустили под подписку о невыезде, чтобы дать прийти в себя и проспаться.

Во вторник Ефремов должен вернуться в полицию и дать показания.

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер

Актеру грозит 12 лет колонии. 

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #актер#ДТП#Александр Ефремов