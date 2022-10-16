Александра Зарицкая совсем недавно призналась, что ее сердце занято.

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая сейчас вместе со своим возлюбленным отдыхает в Карпатах.

Пара много времени проводит вместе и делиться впечатлениями со своими поклонниками. В этот раз Александра показала, как нежилась со своим возлюбленным в постели. Молодой человек обнял певицу, а она легла ему на плечо.

"Фото, которые греют мне душу. Оставлю их здесь… Карпаты - это любовь", - лаконично подписала снимок Зарицкая. Видео дня

Напомним, ранее Александре Зарицкой приписывали роман с партнером по "Танцах со звездами" Юрием Мешковым. Хореограф и сам признавался, что певица ему очень нравится, а она, в свою очередь, отвечала ему взаимностью.

Но, как выяснилось, не Юрий покорил сердце солистки KAZKA. Сейчас она состоит в отношениях с другим мужчиной и выглядит очень счастливой.

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