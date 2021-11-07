Александра Зарицкая станцевала со своей бабушкой и партнером Юрием Мешковым.

Украинская певица Александра Зарицкая пригласила на семейный вечер шоу "Танцы со звездами" свою бабушку, с которой станцевала на главном паркете страны.

"Самым прекрасным человеком для меня является бабушка. Она заслуженная судья Украины. 90 процентов моего успеха - это все благодаря бабушке", - сказала Саша.

Бабушка певицы отметила, что очень хочет поддержать свою внучку в борьбе за победу. А партнер Юрий Мешков отметил, что для него это очень большая ответственность.

"Я человек публичный и очень боюсь быть смешной. Но я хочу Сашу поддержать любой ценой. Юра мне очень нравится - красивый, статный, искренний. Хочу, чтобы они были вместе и нарожали мне правнуков. Хочу, чтобы у Саши была семья", - сказала бабушка.

Читайте такжеМонро, Дантес, Гросу: топ-5 звезд, у которых были проблемы с внешностью перед концертамиТакже Зарицкая добавила, что и ее подругам нравится Юрий. По ее словам, все друзья спрашивают у нее, кто еще когда-либо так смотрел на нее.

"Ты видишь, как он на тебя смотрит?", - спрашивают подруги Саши.

Отметим, вокруг пары Саши Зарицкой и Юрия Мешкова ходят слухи. Юра неоднократно говорил, что Саша ему нравится, а певица, в свою очередь, делает партнеру множество комплиментов.

Напомним, ранее солистка группы KAZKA шокировала результатами похудения на "Танцах со звездами".

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Автор: Диана Могилевич