Мужчина уже обратился в киберполицию.

Недавно Сергей Притула и его команда стала жертвой мошенников. Оказалось, чтобы от имени Притула Team в сети рассылают сообщения на русском языке относительно помощи в нелегальном пересечении границы мужчинам во время войны, получения справки от ТЦК или предлагают индивидуальный трансфер для проезда через границу. И все эти услуги за большие гонорары в долларах.

Мошенники также заверили, что гарантируют эффективность и имеют 100% довольных клиентов и призывают больше не бояться выходить на улицу.

Сам Притула уже опубликовал этот текст на своей странице и прокомментировал слова злоумышленников.

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"Из пустого профиля. На русском языке. Как откупиться от ТЦК и как свалить из Украины. Ну, все сходится! Точно Притула Team", - возмутился Сергей.

Он добавил, что ни в коем случае не нужно верить в эту ложь. Его команда точно никогда бы таким не занималась.

"Не ведитесь на этот разводняк! В киберполицию уже обратились!"- отметил Притула.

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич тоже стала жертвой мошенников. Неизвестные создали фейковую страницу актрисы в TikTok и собирают деньги на ее "лечение" и восстановление. Злоумышленники предлагают сделать денежный перевод на карту, номер которой они пришлют в личные сообщения.

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