Алла Мазур, автор и ведущая информационно-аналитической программы "ТСН Тиждень" на 1+1 Марафон рассказала, что ее аккаунт в телеграмме взломали мошенники. Злоумышленники разослали контактам ведущей сообщения с просьбой одолжить деньги.

"Друзья, внимание! Все, кто имеет мой номер телефона - не реагируйте, пожалуйста, на сообщения в телеграмм от меня с просьбой одолжить деньги. Мой телеграмм взломали мошенники. Сейчас меняю настройки. Спасибо всем, кто не поверил и отзвонился", - написала Алла Мазур в своих соцсетях.

В то же время ведущая призвала украинцев быть внимательными и осторожными и настроить двухфакторную аутентификацию, если еще не настроили.

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