Музыкант и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который в начале полномасштабного российского вторжения пополнил ряды ВСУ, удивил подписчиков.
Он решил показать, как изменился за последние 20 лет. Соответствующее фото из журнала Андрей опубликовал у себя в Instagram.
На нем тогда еще 24 летний музыкант позирует с густыми кудрявыми волосами на голове и одет в джинсы и светлый свитер. А заголовок к статье был таким: "Из него не вышел ни десантник, ни космонавт, однако получился талантливый музыкант и вокалист группы "Бумбокс".
Андрей лаконично подписал этот архивный снимок.
"20 лет назад началась группа "Бумбокс", - отметил певец.
Затем артист добавил и фото из настоящего времени, на котором он уже без кудрей на голове и с короткой бородой. Мужчина отметил, что жизнь изменила его внешность.
"А это, когда житуха потаскала", - подписал он.
Напомним, недавно Андрей Хлывнюк высказался о мобилизации в Украине. Он подчеркнул, что не нужно сидеть и ждать повесток. Лучше сразу идти на фронт добровольцем и заранее выбирать себе подразделение для службы.