Дмитрий убежден, что к таким людям, как Ротару, "должен быть подход".

Старший сын легендарного певца Назария Яремчука, украинский артист Дмитрий Яремчук, который ранее рассказал о сложных отношениях с сестрой Марией Яремчук, высказался о Софии Ротару. Он прокомментировал ее отказ в съемках в фильме о первой украинской поп-звезде "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

Как известно, ленту спродюсировала дочь исполнителя Мария. В документальной картине изображен тернистый путь мечтателя из Буковины до главного украинского артиста второй половины XX века. Многие украинские знаменитости приняли участие в съемках, однако были и те, кто отказался. Среди таких, в частности, Ротару и певец Василий Зинкевич.

Дмитрий не знает, в чем была причина их отказа, но убежден, что к таким артистам нужен особый подход. По его словам, популярности и значительной роли его отца в истории украинской музыки недостаточно, чтобы вышеупомянутые звезды согласились на участие в документалке.

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"Относительно Ротару и Зинкевича, хочу сказать: к таким людям должен быть подход, быть очень деликатными, уметь с ними разговаривать. Одного того, что наш папа незаурядная личность, недостаточно для согласия участия в картине. Но такт - он либо есть, либо его нет. Не знаю, можно ли эту черту характера в себе воспитать. А еще надо любить не себя в искусстве, а искусство - в себе", - отметил Яремчук в интервью для OBOZ.UA.

В дополнение, Дмитрий признался, что до сих пор не видел фильм о знаменитом отце, который вышел еще в начале августа этого года. Он поделился, что планировал посмотреть ленту во время гастролей в Канаде, однако планы, мол, изменились.

"Видел ли я картину о Назарии Яремчуке? Мы (с младшим братом Назарием - УНИАН) недавно были с гастролями в Канаде, и туда как раз привезли этот фильм. Кажется, билеты были по 50 долларов. И мы собирались пойти, однако в последний момент изменились неожиданно планы...", - сказал сын Назария Назаровича.

Напомним, ранее Мария Яремчук рассказала об отказе Софии Ротару сниматься в фильме о ее отце. Она не знает причину такого решения певицы.

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