Лента собрала рекордные 9,9 миллиона гривен в прокате.

Украинский документальный фильм о первой украинской поп-звезде Назарии Яремчуке "Яремчук: Незрівнняний світ краси" установил рекорд кассовых сборов. Лента обошла прошлого рекордсмена - фильм "20 дней в Мариуполе".

Как пишет издание Forbes, за три недели в украинском прокате лента о певце собрала почти 10 миллионов гривен. Она стала самым кассовым документальным фильмом в Украине. Меньше чем за месяц картину в кинотеатрах посмотрело 63 тысячи зрителей. Бюджет кино составил 2,5 миллиона гривен.

Благодаря таким результатам фильму удалось обогнать даже оскароносную ленту "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова. В прошлом году эта картина собрала в прокате 9 миллионов гривен, а лента о Яремчуке - 9,9 миллиона гривен.

Однако известная на весь мир "документалка" о зверствах оккупантов в Мариуполе до сих пор лидирует по количеству просмотров. В частности, в первые три недели ее посмотрели 66 тысяч человек.

Как известно, фильм о своем легендарном отце спродюсировала певица Мария Яремчук. Также немало звезд к премьере картины перепели известные песни Назария.

О чем фильм "Яремчук: Незрівянний світ краси"

В фильме изображен тернистый путь мечтателя из Буковины до главного украинского артиста второй половины XX века. Картина состоит из эксклюзивных историй от жены артиста Дарьи и дочери Марии, коллег, участников "Смерички", а также исследования его культурного вклада музыкальными экспертами.

В фильме впервые звучат отрывки из личных дневников Назария, которые режиссер ленты использовал как закадровый голос.

Напомним, ранее фильм "Дэдпул и Росомаха" установил новый рекорд. Лента стала самым кассовым фильмом с возрастным рейтингом R.

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