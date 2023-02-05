Источник росСМИ сообщил, что последней каплей для Ротару стал визит Аллегровой к раненым оккупантам.

Украинская певица София Ротару не высказывается о полномасштабном вторжении России в Украину, но при этом показывает в своих соцсетях все ужасы войны и благодарит ВСУ за отбитые атаки врага.

Поэтому, вероятно, ее задевает позиция некоторых российских коллег и их поддержка большой войны.

Так, росСМИ пишут, что от Ротару досталось Ирине Аллегровой, которая всячески поддерживает преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина.

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"Она (Ротару, - УНИАН) объявила Ирину своим личным врагом. Это все из-за "СВО". Они стали по разные стороны баррикад", - сказал инсайдер.

Он добавил, что их отношения окончательно завершились после того, как путинистка Аллегрова посетила раненых оккупантов.

Что Ирина Аллегрова говорит о войне в Украине

Путинистка покинула РФ, но не перестала любить страну-террориста. Она заявила, что поддерживает кровожадную политику Кремля, а ее отъезд не говорит о поддержке Украины.

Также Аллегрова охотно поет о войне. Известно, что новую песню она исполнила на "Песне года" и посвятила ее оккупантам, которых назвала "победителями" и "героями".

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