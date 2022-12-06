Российская певица Ирина Аллегрова, которая ранее заявляла, что поет о "любви и о прекрасном", сейчас спела о войне. Исполнительница, поддержавшая кровожадную кремлевскую политику, выступила на "Песне года". Об этом пишут росСМИ, и публикуют видео с выступления.
Известно, что новую песню она посвятила оккупантам, которых назвала "победителями" и "героями". После ее выступления и ухода за кулисы зрители "аплодировали стоя" и "плакали от гордости", сообщают пропагандисты.
Песня для убийц получила название "Возвращайтесь домой, мальчики".
В ней Ирина поет:
"Возвращайтесь домой, мальчики
Мы вас ждем, и за вас все молимся
Просим помощи у всех ангелов
уберечь, сохранить и вернуть домой
Возвращайтесь домой, милые
Мы вас любим и ждем, любимые
Вы защитники нашей родины
и пусть хранит вас Господь".
Напомним, российская певица Аллегрова на четвертый месяц войны открыто заявила о поддержке Путина.