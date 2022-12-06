Сообщается, что с новой композицией в поддержку войны артистка выступила на "Песне года".

Российская певица Ирина Аллегрова, которая ранее заявляла, что поет о "любви и о прекрасном", сейчас спела о войне. Исполнительница, поддержавшая кровожадную кремлевскую политику, выступила на "Песне года". Об этом пишут росСМИ, и публикуют видео с выступления.

Известно, что новую песню она посвятила оккупантам, которых назвала "победителями" и "героями". После ее выступления и ухода за кулисы зрители "аплодировали стоя" и "плакали от гордости", сообщают пропагандисты.

Песня для убийц получила название "Возвращайтесь домой, мальчики".

В ней Ирина поет:

"Возвращайтесь домой, мальчики

Мы вас ждем, и за вас все молимся

Просим помощи у всех ангелов

уберечь, сохранить и вернуть домой

Возвращайтесь домой, милые

Мы вас любим и ждем, любимые

Вы защитники нашей родины

и пусть хранит вас Господь".

Напомним, российская певица Аллегрова на четвертый месяц войны открыто заявила о поддержке Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: