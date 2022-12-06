5 декабря Россия снова совершила террористический акт.

Украинская певица София Ротару, которая после 24 февраля ведет себя крайне немногословно, отреагировала на массированный ракетный обстрел 5 декабря. У себя в Instagram-блоге знаменитость опубликовала картинку с благодарностью противовоздушной обороне.

"Наша безмежна ППОдяка", - написано на изображении с сине-желтым рисунком.

Отметим, что после 24 февраля Ротару какое-то время вообще не комментировала полномасштабное вторжение РФ в Украину. Ее директор заявлял, что она якобы "аполитичная личность". Однако после этого София Михайловна неоднократно публиковала в своем блоге информацию о жестоких обстрелах украинских городов.

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Например, была ее реакция на трагедию в Кременчуге. Тогда удар по торговому центру с людьми забрал десятки жизней. Также София Ротару и ее внучка отреагировали на обстрел Винницы.

Стоит отметить, что в своих публикация Ротару не говорит о том, что именно Россия - виновник того, что на территории Украины гибнут мирные люди.

Напомним, внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко позорно пытался сбежать из Украины на лодке 7 марта. Его и подельников задержали. Недавно он дал первое за долгое время интервью, где рассказал о своих планах на жизнь и назвал себя "кочевником".

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