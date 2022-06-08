Артистка замалчивала о войне в Украине все 4 месяца.

Известная российская певица Ирина Аллегрова покинула РФ и на четвертый месяц полномасштабной войны в Украине связалась с главными "рупорами Москвы" Маргаритой Симоньян и Владимиром Соловьёвым. Их она уверила в том, что поддерживает кровожадную политику Кремля, а ее отъезд не говорит о поддержке Украины. Об этом стало известно на одном из пропагандистских шоу.

Ведущие говорят, что Аллегрова очень волновалась о том, чтобы россияне не подумали, что она поддерживает Украину. Сначала Ирина связалась с супругом Симоньян.

"Она говорит: "Ой, Маргарита, я просто хотела сказать вам с Тиграном (муж Симоньян, - ред), чтобы вы знали, что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что вот эти, не будем их перечислять, и мы с ними... Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом", - процитировала Ирину Аллегрову российская пропагандистка.

Соловьев сказал, что ему артистка тоже звонила с такими же словами.

Напомним, путинист Олег Газманов пожаловался на угрозы из-за концертов в Донецке.

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