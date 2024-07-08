Она поддержала украинцев в сети.

После очередного террористического преступления россиян сегодня, 8 июля, во время которого пострадала детская больница "Охматдет", украинская певица София Ротару не смогла остаться в стороне.

Так артистка решила в очередной раз поддержать украинцев. Она опубликовала в Instagram снимок с места трагедии, в которой пострадали дети и мирные люди.

На фото видно место попадания ракеты оккупантов. Также можно заметить всех неравнодушных украинцев, которые оперативно помогали разбирать завалы.

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Ротару решила не комментировать словами фотографию, а добавила только смайлик "разбитое сердце" и геолокацию. Певица таким образом показала, что тяжело переживает страшные события в родной стране.

Что известно о позиции Софии Ротару относительно войны в Украине

Певица София Ротару долгое время работала в РФ. Однако после начала войны стала на сторону украинцев, хоть и публично об этом не сказала. Позже появилась информация, что она не желает возвращаться с выступлениями в страну-агрессора. Сейчас артистка активно реагирует в Instagram на массированные российские атаки и показывает свою позицию.

Интересно, что некоторые родственники звезды до сих пор не определились, на чьей они стороне. Например, внук певицы Анатолий Евдокименко в начале полномасштабного вторжения пытался выехать за границу на лодке, но его поймали. Потом ему все же удалось поехать в Америку, но он все еще молчит о войне в Украине.

Напомним, ранее украинские звезды с отчаянием отреагировали на обстрел "Охматдета".

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