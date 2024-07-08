Оккупанты нанесли удар по детской больнице.

Российские оккупанты совершили очередное террористическое преступление сегодня, 8 июля. Захватчики в очередной раз выпустили свои ракеты по Украине и нанесли удар по центру Киева. Под прицелом врага оказалась столичная детская больница "Охматдет". Во время атаки в здании находились больные дети. Террористы отобрали жизни нескольких человек, а некоторые до сих пор находятся под завалами.

Очередное циничное преступление страны-агрессорки должно быть услышано во всем мире. Именно это подчеркивают украинские знаменитости. Актеры, певцы, ведущие отреагировали на обстрел россиян и обратились к иностранным коллегам за помощью.

Джамала

Певица рассказала, что несколько недель назад находилась в этой больнице. Она проходила лечение вместе со старшим сыном, а сегодня захватчики ударили по "Охматдету", где находились десятки младенцев.

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"Я не понимаю, какого врага эти животные искали в детской больнице "Охматдет". Но для них граница морали - уже давно стерта, поэтому здесь не стоит искать какого-то логического объяснения. На это уже просто не хватает сил. Просто хочется еще раз напомнить всему миру, что война продолжается. Нам нужно больше защиты, больше ПВО! Нам нужно больше оружия! Потому что мы защищаем не только свою страну, себя, мы пытаемся спасти своих детей", - написала исполнительница.

alyona alyona

Звезда обратилась к иностранным подписчикам и попросила о распространении в инфопространстве новости об обстреле Киева.

"Нет слов. Боль. Опустошение. Мир должен видеть, что армия рф цинично и жестоко убивает мирных людей, детей, уничтожает дома и инфраструктуру. Мир должен действовать решительно, чтобы остановить этот террор!" - подчеркнула реперша.

Катя Осадчая

Телеведущая не может поверить в то, что люди способны совершить такое преступление. Она надеется, что оккупанты будут нести ответственность за все страдания и убийства украинцев.

"Как же жду, что все это прилетит обратно в двойном количестве и масштабе", - отметила звезда.

Наталка Денисенко

Актриса подчеркнула, что Россия в очередной раз показала свое истинное лицо. Страна-агрессорка упала еще ниже в глазах знаменитости.

"Нет! Пожалуйста! Только не дети в больнице! Это дно нет уже куда пробивать", - указала Денисенко.

Надя Дорофеева

"Этим уродам безразлично кого убивать. Детей в киевской больнице "Охматдет", куда они попали утром, киевлян, которые едут на работу или находились дома, мирных жителей Днепра, Кривого Рога, Краматорска, Славянска и еще многих украинских городов. Утро похоже на фильм ужасов. Но это наша реальность. Это ад, который должен увидеть и почувствовать весь мир", - подчеркнула певица.

Анатолий Анатолич

Ведущий выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Шоумен не понимает, как можно было запустить ракеты по детям.

"Моя страна. Мои люди. Нет в такие моменты чужих. Чужих людей, чужих городов. Главная детская больница. Знаю лично многих из этих профессионалов, которые могли бы работать за рубежом, но остались дома. Боль", - поделился Анатолич.

Леся Никитюк

"08.07.2024. Страшная трагедия. Ракетная атака страны террориста унесла много жизней. Среди бела дня по детской больнице Охматдет. Как же так можно. Мои глубочайшие соболезнования всем кто пострадал сегодня. Держитесь! Помогаем. Донатимо. Поддерживаем!" - обратилась к подписчикам ведущая.

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