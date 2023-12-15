Продюсер отметил, что концертов в России не будет, несмотря на огромные гонорары.

Российский продюсер Сергей Лавров, который организовывал концерты Софии Ротару на территории страны-оккупанта, заявил, что певица не уступит принципам и не приедет выступать в РФ.

Как отметил Лавров российским СМИ, состоятельные россияне "оборвали его телефон", чтобы заказать звезду на новогодние корпоративы. За выступление клиенты готовы платить сотни тысяч долларов. Впрочем, Ротару решительно отказывает.

Продюсер отметил, что София Ротару никогда не уступала принципам, чтобы заработать. Она прекратила концертную деятельность и заявила, что сейчас "не время для пения".

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"Она очень принципиальный человек. В отличие от других артистов, ее невозможно было удивить деньгами. Соответственно, сколько бы ей сейчас ни предлагали – она откажется. Она говорит, что сейчас не время, чтобы работать, развлекать публику. Она запрещает об этом даже спрашивать! Хотя на нее действительно очень много запросов. Мне телефон оборвали, пытаясь договориться насчет ее концертов. Но я понимаю, что устроить их невозможно", – сказал продюсер.

В то же время российский продюсер уверяет, что Ротару не едет в РФ якобы не из-за того, что это страна-оккупант, а потому, что концерт "технически невозможен".

"У нее все музыканты – украинцы, балет украинский. Всех их привезти сейчас в Россию — это из сферы фантастики. Сама Софья Михайловна уже как-то проживет без всех этих заработков. Она не бедный человек. И поэтому не будет такого, чтобы она все бросила и побежала петь за эти 100 тысяч долларов", – пояснил продюсер.

София Ротару - последние новости

Приближенный к Ротару человек рассказал, что артистка пытается ограничить общение с людьми, потому что боится заразиться коронавирусом. По ее словам, в свое время певица заболела "Омикроном" и очень тяжело его перенесла. Поэтому сейчас она переживает за свое здоровье.

Также недавно появилась информация о том, что София Ротару помогла своему внуку сбежать за границу, где он сейчас пытается построить музыкальную карьеру под псевдонимом "Шаман".

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