Артистка опубликовала новую "историю".

Ночью 2 марта Россия выпустила по Одессе 8 беспилотников, один из которых попал в жилой дом. В результате вражеской атаке погибло 12 человек, среди которых маленькие дети.

Также известно о том, что погибла семья военных с 7-месячной дочерью, а еще двоих детей искали под завалами.

На эту ужасную трагедию отреагировала певица София Ротару. На своей странице в Instagram она опубликовала "историю", в которой лаконично написала "Одесса" и добавила свечу.

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Стоит отметить, что София Ротару всегда реагирует на обстрелы Украины. В своих соцсетях она показывает ужасы войны, но до сих пор никак не высказала свою позицию публично.

София Ротару - последние новости

Сестра Софии Ротару рассказала, что она живет в Киевской области, в селе Пятихатки. Вместе с ней находится и ее сын Руслан Евдокименко.

Однако ведьма Мария Тихая убеждена, что Ротару уехала из Украины, чтобы отдохнуть от всего происходящего. По ее словам, сейчас певица хочет пожить для себя.

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