Актриса снялась в сексуальной фотосессии.

Украинская актриса Ксения Мишина снялась в соблазнительной фотосессии. В кадре звезда предстала в стильном костюме, надев пиджак на голое тело. Тем самым она засветила обнаженную грудь.

Роскошные локоны Мишина распустила и нанесла легкий макияж. Дополнила она образ лаконичным украшением на шее - цепью. Также можно рассмотреть подтянутый пресс актрисы.

"Красивая! Тебе идет любой образ", "Богиня", "Невероятная", "Это слишком шикарно", "Дикий восторг", "Просто бомба", "Идеальная", - пишут поклонники в комментариях.

Читайте такжеЗеленский вручил орден Государства семье покойного Кузьмы (фото)Напомним, Ксения Мишина была главной героиней романтического реалити "Холостячка". В финале проекта она выбрала шоумена Александра Эллерта, с которым после проекта начала жить вместе.

Позже выяснилось, что они расстались. Но на одном из пост-шоу "Как выйти замуж" Ксения рассказала, что в каждой паре бывают проблемы и сейчас у них с Александром сложный период в отношениях, но они пытаются их сохранить.

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Автор: Диана Могилевич