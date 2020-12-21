Комик сделал актрисе предложение руки и сердца.

Украинский комик Александр Эллерт стал победителем самого романтического шоу страны "Холостячка".

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Накануне финала Эллерт очень волновался. Он рассказал, что волнение настолько зашкаливало, что он даже путал слова.

"Вообще проект "Холостячка" был волнительным. Переживал сильно. Настолько сильно, что повторял текст, что придумал. Боялся, что переставлю слова и все посыпется. Текст - не импровизация. Это то, что хотел донести. Соответственно, каждое слово имело значение! " - рассказал Эллерт телеканалу СТБ.

Также он рассказал, что после финала они с Ксений хотели просто сбежать и остаться наедине. Кроме того, Эллерт высказался о своем сопернике Алексее Тригубенко.

"Мой любимый сериал "Декстер". Сюжет таков, что мужчина работал в полиции Майами и параллельно был маньяком. С виду для полиции он был идеальным. Так вот, есть подозрения, что Алексей — Декстер. Поэтому, т. к. Декстер идеальный, как и Алексей… то… Шучу, конечно. Но Леха слишком идеальный, и это подозрительно", - поделился победитель шоу.

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Автор: УНИАН