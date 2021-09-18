Мишина призналась, что у них действительно кризис, однако Ксения и Александр пытаются восстановить чувства.

Популярная украинская актриса, экс-холостячка Ксения Мишина рассказала о непростом периоде в романтических отношениях с юмористом Александром Эллертом.

На пост-шоу "Холостячки 2" она призналась, что у них действительно кризис, однако Ксения и Александр пытаются восстановить чувства.

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Звездная пара 1 сезона "Холостячки" – Ксения Мишина и Александр Эллерт – долгое время не давала комментариев относительно того, как развиваются их отношения. Ведь после того, как актриса объявила о разрыве, ее подловили вместе с юмористом.

Мишина дала понять, что все-таки роман с автором "Квартала 95" не прекратился. Однако пара работает над трудностями в отношениях.

"Сейчас у нас сложный период. Я считаю, это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис – это шанс на развитие. Конечно, мы общаемся, пробуем восстановить наши отношения. Что будет дальше – я пока не знаю", – призналась Мишина.

Напомним, в финале первой "Холостячки" Ксения Мишина выбрала победителем Александра Эллерта. Тогда между парой завязались отношения, которые надо было скрывать около 3 месяцев. Уже после выхода шоу на экраны, пара рассказала, что до сих пор вместе.

Актриса и юморист вместе ездили на отдых и праздновали дни рождения. Но впоследствии в их отношениях возник первый кризис: тогда в сети также заподозрили, что влюбленные разорвали отношения.

16 июля актриса заявила, что раз и навсегда разорвала отношения с избранником из "Холостячки". После этого и она, и юморист отдыхали в оккупированном Крыму. Впоследствии появились слухи, что пара примирилась.

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Автор: Виктория Гордиенко