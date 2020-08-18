Знойная модель Снежана Дженс восхитила обнаженной грудью, лежа у обрыва

Модель показала новое фото.

Известная модель Снежана Дженс опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на краю обрыва.

На снимке звезда лежит на обрыве в голубых трусиках, а в руке держит бюстгальтер. Второй рукой она прикрыла грудь.

"Девочка моя, ты прекрасна", "Роскошная", "Кайф", "Ох, как красиво", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич