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Знойная модель Снежана Дженс восхитила обнаженной грудью, лежа у обрыва

11:15, 18 августа 2020
Звезды
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Модель показала фото / instagram.com/snejanajens

На снимке звезда лежит на обрыве в голубых трусиках, а в руке держит бюстгальтер. Второй рукой она прикрыла грудь.

"Девочка моя, ты прекрасна", "Роскошная", "Кайф", "Ох, как красиво", - написали фанаты.

Модель показала фото / instagram.com/snejanajens

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Автор: Диана Могилевич

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