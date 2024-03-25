К счастью, с ним все хорошо.

Украинский телеведущий Орест Дрималовский, который в прямом эфире заявил, что отправляется на службу в ВСУ, рассказал, как попал под обстрел.

Он уже прошел обучение и сейчас находится в прифронтовой зоне. Мужчина отмечает, что оккупанты уничтожают все вокруг, поэтому обстрелы происходят постоянно.

"Впервые выходил в 2-километровую зону у линии соприкосновения. Обстрелы здесь постоянные, не уверен, что работали именно по нам, хотя один снаряд упал в 40 метрах. Российская артиллерия засыпает целые квадраты, методично уничтожает каждый гражданский дом. Ужасное зрелище - видеть эти руины. Нелюди", - написал Орест в Instagram.

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Дрималовский добавил, что привыкает к новым реалиям, а дни проходят очень быстро. Также он поделился своими планами на будущее.

"У меня есть видение своей жизни после войны. Есть понимание, что это видение может меняться в силу обстоятельств и пережитого опыта. Я точно не хочу отказываться от своих планов и мечтаний, но выбираю жизнь сейчас, здесь, в этих обстоятельствах, несмотря на все, полной грудью, лучшего времени может и никогда не быть", - подчеркнул он.

Напомним, ранее известный украинский ведущий показал, в каких условиях находится на службе.

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