Он подчеркнул, что им уже нет смысла объяснять правду.

Музыкант Олег Скрипка рассказал, поддерживает ли связь с родственниками из страны-агрессора.

Оказалось, что мама артиста живет в РФ и разделяет его проукраинскую позицию. А вот другие родные совсем противоположного мнения. Они верят российской пропаганде и даже цитируют фейковые фразы.

"Я не общался с ними. Несколько дней назад моя мама разговаривала по телефону со своей сестрой, а потом с племянницей. Мама у меня мудрая женщина. Она рассказывает о том, кто жив, как себя чувствует, о здоровье... А они все равно начинают гнуть свою линию, рассказывая про "это бендеровские мальчики", "мы сами себя бомбим", - сказал Олег в интервью Rostyslove Production.

Поэтому певец понял, что нет смысла что-то объяснять, ведь все равно каждый останется при своем мнении.

"Уже очень сложно понять их логику. И я понял, что нет никакого смысла. Еще до 2008, 2010 года с россиянами были попытки что-то рассказать, но в 2014 году стало ясно, что это абсолютно бессодержательная история", - отметил Скрипка.

Поэтому мужчина продолжает активно поддерживать все украинское и верит в будущую победу над врагом.

Напомним, недавно Олег Скрипка рассказал, пойдут ли его сыновья воевать на фронт.

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