Он подчеркнул, что каждый имеет право самостоятельно принимать решения.

Музыкант Олег Скрипка, который ранее открестился от вопросов о мобилизации, ответил, пойдут ли его сыновья воевать на фронт.

Не секрет, что мужчина является многодетным отцом и воспитывает четырех детей: 18-летнего сына Романа, 16-летнего Устима, 13-летнюю дочь Олесю и Зоряну, которой 11. Поэтому подчеркнул, что пока не может загадывать, возьмут ли его парни оружие в руки, чтобы защищать страну.

"У нас разговор был в 4:30 утра 24 февраля 22-го года, ехать за границу или не ехать. Этот разговор был 15 минут, моя семья сказала: "Мы все остаемся в Киеве и будем здесь". Мы с моими сыновьями волонтерили, делали блокпосты, сейчас мои ребята учатся, а как будет дальше - увидим", - рассказал Олег в программе "В ліжку".

И добавил, что каждый имеет право самостоятельно решать, идти воевать или оставаться в тылу и приносить свою пользу.

"У нас демократическое общество. Мне вот скоро будет 60 лет, то есть я уже могу решить, или ехать мне, или не ехать. Вылавливать людей на улице - это неправильно, но должна быть в хорошем смысле правильная пропаганда, патриотическая пропаганда", - подчеркнул певец.

Напомним, ранее Олег Скрипка высказался о мужчинах-беглецах и нарвался на хейт.

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