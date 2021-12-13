В сети обсуждают конфуз начинающих звезд.

Певица Jerry Heil и блогерша Анна Тринчер спели отрывок песни Ирины Билык "Мне не жаль" и получили "двойку" за исполнение.

Jerry Heil опубликовала ролик в своем Instagram. Старания начинающих звезд оценила сама Билык.

На записи Jerry с Тринчер поют, а Ирина Билык комментирует их исполнение.

"Досмотрите до конца и поймете, за что получили "двойку", – отметила Jerry.

Читайте такжеИрина Билык показала крошечного сына-копию отца (фото)"Ирина Николаевна – заслуженная и народная артистка. Прожила полстолетия. Икона отечественного шоубиза. Профи", "Супер, три ангела красивых исполняют супер хит, браво", "Пришли не подготовленными, как так можно?" – отреагировали подписчики певицы.

Ранее сообщалось, что Jerry Heil перевела на украинский язык знаменитый хит российского исполнителя Басты "Сансара". Новый вариант песни звучит очень оригинально и мелодично.

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Автор: Виолетта Орлова