Как отметила Jerry Heil, именно эта композиция заставляет ее плакать каждый раз.

Известная украинская певица Jerry Heil перевела на украинский язык знаменитый хит российского исполнителя Басты "Сансара". Новый вариант песни звучит очень оригинально и мелодично.

Видео со своей версией песни "Сансара" Jerry Heil разместила на странице в Instagram.

Украинская певица Jerry Heil уже не впервые представляет собственные каверы на известные композиции. На этот раз она полностью перевела текст песни на украинский язык и исполнила ее под собственный аккомпанемент на клавишах. Как отметила исполнительница, именно эта композиция заставляет ее плакать каждый раз.

"Мало какая песня может пробить на слезы, но эта – каждый раз ... как вам перевод?"- написала артистка.

Видео с кавером вызвало много комментариев от пользователей, которые отметили, что композиция стала звучать более мягко и чувственно: "... только украинский язык способен на такое!", "Скажу, что в твоем исполнении эта песня стала еще более чувственной. Просто мурашки", " Это супер! Можно влюбиться в эту песню заново...", "Прекрасное исполнение и перевод! До мурашек ..."

Напомним, на днях украинская певица Надя Дорофеева перепела одну из самых известных песен популярной в нулевых группы "Тату" "Покажи мне любовь".

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Автор: Виктория Гордиенко