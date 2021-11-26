Известная украинская певица Jerry Heil перевела на украинский язык знаменитый хит российского исполнителя Басты "Сансара". Новый вариант песни звучит очень оригинально и мелодично.
Видео со своей версией песни "Сансара" Jerry Heil разместила на странице в Instagram.
Украинская певица Jerry Heil уже не впервые представляет собственные каверы на известные композиции. На этот раз она полностью перевела текст песни на украинский язык и исполнила ее под собственный аккомпанемент на клавишах. Как отметила исполнительница, именно эта композиция заставляет ее плакать каждый раз.
"Мало какая песня может пробить на слезы, но эта – каждый раз ... как вам перевод?"- написала артистка.
Видео с кавером вызвало много комментариев от пользователей, которые отметили, что композиция стала звучать более мягко и чувственно: "... только украинский язык способен на такое!", "Скажу, что в твоем исполнении эта песня стала еще более чувственной. Просто мурашки", " Это супер! Можно влюбиться в эту песню заново...", "Прекрасное исполнение и перевод! До мурашек ..."
Напомним, на днях украинская певица Надя Дорофеева перепела одну из самых известных песен популярной в нулевых группы "Тату" "Покажи мне любовь".