Мужчина поделился, общается ли сейчас с певицей

Украинский ведущий Слава Соломка рассказал о конфликте с известной украинской певицей и блогершой Анной Тринчер. Шоумен вспомнил, из-за чего они поссорились и признался, что именно он был виноват в недоразумениях с исполнительницей.

В комментарии для проекта "Тур звездами" на Люкс ФМ телезвезда признался, что конфликт начался на фоне песни Тринчер, Позитива и Оли Поляковой "Шлях до перемоги", которая вышла два года назад. Тогда трек получил много хейта в сети, в частности, его называли "шароварщиной", а исполнителей обвинили в том, что они спекулируют на теме войны.

Соломка пригласил артистку прокомментировать критику композиции на один из телеканалов, где он был ведущим. Тогда, как признался знаменитость, он задал бестактный вопрос Анне, из-за чего сейчас очень жалеет. По его словам, он оскорбил певицу своими словами и довел ее до слез, из-за чего потом у него были проблемы с самой блогершей и ее командой.

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"Так получилось, что я задал ей, мягко говоря, бестактный вопрос. Можно было просто сформулировать это, мол, как так случилось (что песню захейтили в сети - УНИАН), как бы ты ответила на критику. Я с острым словцом сделал это в эфире канала. Каюсь, не надо было так, но мне хотелось дать перчинки и сенсации. Ее это обидело по-настоящему, прямо даже до слез, потому что они старались, они вкладывали душу в этот трек. Они реально собрали с помощью этого трека много денег на помощь ВСУ. А я вот взял и своими вопросами просто умножил на ноль все ее старания. Она обиделась, не здоровалась долго. Я получил и от нее, и от пиарщиков Ани", - вспомнил Слава.

Сейчас звезды снова общаются, и шоумен даже пришел поддержать Тринчер на презентацию ее новой песни "Зірочка палай". На вопрос ведущей о том, как им удалось помириться, Соломка не дал конкретного ответа, но заверил, что сейчас между ними нет недоразумений.

"Шоу-бизнес - это такая штука, где ссоры - это абсолютно нормальная вещь. Где на ссорах иногда можно рейтинги набрать и пиара больше сделать, чем на любви, дружбе. Поссорились, пообижались друг на друга, но, как говорила Маргарет Тэтчер, у Британии нет вечных друзей и вечных врагов, у Британии есть вечные интересы", - подытожил ведущий.

Напомним, ранее певица стала "звездой" другого скандала. Тринчер унизила жителей города в Тернопольской области. Она назвала Бережаны городом "сельского типа" с "одной улицей". Заявление артистки возмутило городского голову и жителей Бережан. Стало известно, попросила ли исполнительница извинения за свое некорректное высказывание.

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