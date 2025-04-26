Ведущий появился на премии YUNA-2025 и отметил, что считает певицу хорошим человеком.

Украинский ведущий Слава Соломка, который ранее назвал Камалию "бездарной певицей", прокомментировал конфликт с ней. Как известно, телезвезда заявил, что считает украинский шоу-бизнес лицемерным. По его словам, якобы многие украинские звезды относятся дружелюбно к звезде только ради выгоды, потому что хотят попасть на премию YUNA, основателем которой является бывший муж артистки - миллиардер Мохаммад Захур.

В комментарии для ТСН Соломка заявил, что не враждует с исполнительницей. Он отметил, что в прошлый раз, когда говорил о знаменитости, то не перешел на личности, а оценивал исключительно ее творчество. Поэтому саму Камалию он считает "хорошим человеком", но о ее профессиональных достижениях его мнение, похоже, не изменилось.

"Меня некоторые организаторы пригласили, хотя несколько месяцев назад у меня был конфликт с Камалией. Но как такового конфликта не было. Я просто некомплиментарно высказался по поводу ее песен и ее творчества. Но ведь это исключительно касается профессиональной деятельности. Это же не переход на личные оскорбления. Потому что когда меня спросили, я же сказал: "А назовите хоть одну ее песню". Насколько я знаю, у нее нет на меня личной обиды. Камалия - хороший человек. Да, она имеет отношение к этой премии (YUNA - УНИАН), потому что ее спонсор и организатор ее экс-супруг Мохаммад Захур", - отметил Слава.

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Также он добавил, что его также много людей критикуют за его деятельность. Однако Соломка не обижается на критику, а пытается выяснить, почему у человека сложилось негативное мнение о нем. По его словам, если человек объяснит свои слова и они будут иметь смысл, то ведущий не осуждает человека и принимает во внимание его утверждения.

"Когда кто-то критикует мою профессиональную деятельность, то я спрашиваю, почему они так думают. Оценка творчества - очень субъективная вещь. И когда человек может обосновать, когда ему что-то не нравится, то я к этому прислушиваюсь. Зачем мне обижаться", - добавил звезда.

К слову, ранее Камалия в ответ на слова шоумена назвала его "глупеньким" и "обиженным". В ответ на это Слава снова раскритиковал исполнительницу и отметил, что успеха она достигла благодаря мужу-бизнесмену.

Напомним, ранее Слава Соломка рассказал о конфликте с Анной Тринчер. По его словам, он оскорбил певицу своими словами и довел ее до слез, из-за чего потом у него были проблемы с самой блогершей и ее командой. Ведущий ответил, общается ли сейчас с певицей.

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