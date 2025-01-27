Мужчина продолжает публичную ссору с певицей.

Украинский ведущий Слава Соломка, который резко высказался о творчестве певицы Камалии и назвал ее "бездарной", продолжает публичную ссору.

Недавно в одном из интервью Камалия прокомментировала его слова и назвала Соломку "глупеньким". Исполнительница убеждена, что причиной его некорректного поведения стало то, что в свое время его кто-то сильно обидел. Однако Слава не стал молчать и снова раскритиковал артистку.

"После этих слов таланта ей не прибавилось. Я по крайней мере этого не заметил. Мне понравилась ее фраза: "Хочешь, чтобы о тебе все узнали - нужно обидеть королеву". Камалия, мне кажется, где-то высоко за облака взлетела... Королева - это Полякова, Тина Кароль, Мадонна, Шер, Селин Дион, но если артистка, песни которой не знает никто, считает себя королевой, то надо немножечко спуститься вниз. Трудно называть тебя королевой, если все знают, кто твой муж, но никто не знает ни одной твоей песни. Ты, возможно, королева, но точно не эстрады, а какого-то другого места вообще", - сказал Соломка в проекте "Тур зірками".

Он также добавил, что Камалия должна была поблагодарить за дополнительных пиар с его стороны. Соломка считает, что именно благодаря его высказываниям многие узнали о певице больше.

"Стоило меня поблагодарить, потому что именно благодаря мне о ней все узнали и вспомнили. И что хотя бы загуглили, какие песни она поет. Камалия, с вас 30 евро за пиар! Я оценивал ее профессиональную деятельность и творческие достижения, я сказал конкретно, аргументировал свое мнение, что никто не знает ее песен. Как можно говорить о таланте артистка, если не знает никто ее песен. Где талант? Талант определяется на сцене, а если талант оценивают только благодаря тому, что все знают, кто ее муж, то вряд ли можно говорить об артистическом таланте".

Напомним, ранее Слава Соломка о друзьях-предателях из "Дизель шоу", которые сбежали в Россию.

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