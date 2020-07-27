"Молодая бабка": Слава из "НеАнгелов" показала фигуру в купальнике после рождения двоих детей

Слава Каминская опубликовала новое фото.

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в Instagram новое фото.

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На снимке девушка предстала в смежном купальнике с анималистическим принтом. Изюминкой купальника является глубокое декольте и негативное пространство в области пупка. Наверх звезда накинула красное прозрачное парео в горошек. А дополнили образ массивные солнцезащитные очки.

"Какая вы красивая, просто нереально... ещё и мама двух деток, просто восторг", "Вы прекрасны", "Вы очень сексуальны, Слава", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Слава Каминская призналась, что у нее появился "мужчина".

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