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"Иди целуй меня": Слава Каминская призналась, что у нее появился "мужчина"

11:30, 12 июля 2020
Звезды
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Слава показала видео / фото instagram.com/babaslavka

На кадрах Слава лежит на кровати и зовет к себе "мужчину". Этим "возлюбленным" оказался милый песик, который временно поживет у певицы.

"Давай целоваться! Иди целуй меня! У меня появился мужик. Временно, правда", - сказала Слава.

Слава показала своего "мужчину" / фото instagram.com/babaslavka

Как сообщал УНИАН, Слава из "НеАнгелов" показала модный "лук".

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