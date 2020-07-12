"Иди целуй меня": Слава Каминская призналась, что у нее появился "мужчина"
11:30, 12 июля 2020Звезды
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Певица рассекретила своего "мужчину".
Слава показала видео / фото instagram.com/babaslavka
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в инста-сториз забавное видео.
На кадрах Слава лежит на кровати и зовет к себе "мужчину". Этим "возлюбленным" оказался милый песик, который временно поживет у певицы.
"Давай целоваться! Иди целуй меня! У меня появился мужик. Временно, правда", - сказала Слава.
Слава показала своего "мужчину" / фото instagram.com/babaslavka
Как сообщал УНИАН, Слава из "НеАнгелов" показала модный "лук".
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