"Иди целуй меня": Слава Каминская призналась, что у нее появился "мужчина"

Певица рассекретила своего "мужчину".

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в инста-сториз забавное видео.

На кадрах Слава лежит на кровати и зовет к себе "мужчину". Этим "возлюбленным" оказался милый песик, который временно поживет у певицы.

"Давай целоваться! Иди целуй меня! У меня появился мужик. Временно, правда", - сказала Слава.

Как сообщал УНИАН, Слава из "НеАнгелов" показала модный "лук".

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